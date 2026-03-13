Rescatan a niña y detienen a tres en recaptura de reo en San Juan Ostuncalco

Por Moisés Cottom |
Este viernes, durante allanamientos en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) recapturan al reo José Carmelo Sinay Ortíz, alias «El Inquieto», quien se fugó el año pasado de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II.
Durante el operativo la Procuraduría General de la Nación (PGN) rescató a una niña y las autoridades capturaron a Erick «N», Wendy «N» e Ingrid «N». Los cuatro estaban en el inmueble donde fue recapturado Sinay Ortíz y hubo una balacera. Dos agentes de la PNC resultaron heridos.
La PGN realizará las acciones para brindarle protección a la niña. La progenitora de la menor de edad fue aprehendida durante las diligencias.