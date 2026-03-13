Rescatan a niña y detienen a tres en recaptura de reo en San Juan Ostuncalco

Mar 13, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este viernes, durante allanamientos en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) recapturan al reo José Carmelo Sinay Ortíz, alias «El Inquieto», quien se fugó el año pasado de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II.

🔴 TRES DETENIDOS EN SAN JUAN OSTUNCALCO | Llegan al Centro Regional de Justicia, zona 6 de #Xela, los tres detenidos (un hombre y dos mujeres) en allanamientos en San Juan Ostuncalco, #Quetzaltenango.



Vía Rubén Jocol#Stereo100Noticias pic.twitter.com/q0iEiEd4ry — Stereo100Noticias (@stereo100xela) March 13, 2026

Durante el operativo la Procuraduría General de la Nación (PGN) rescató a una niña y las autoridades capturaron a Erick «N», Wendy «N» e Ingrid «N». Los cuatro estaban en el inmueble donde fue recapturado Sinay Ortíz y hubo una balacera. Dos agentes de la PNC resultaron heridos.

La PGN realizará las acciones para brindarle protección a la niña. La progenitora de la menor de edad fue aprehendida durante las diligencias.