Discusión entre conductores genera momento de tensión en San Felipe, Retalhuleu

Abr 29, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

Un hecho inusual se registró en calles de San Felipe, Retalhuleu, donde un bus del transporte extraurbano y una camionetilla protagonizaron un incidente que llamó la atención de vecinos y transeúntes.

Según versiones preliminares, ambos vehículos ya habían tenido un percance previo, lo que derivó en que, al coincidir nuevamente en el sector, surgiera una discusión entre los involucrados. La situación escaló hasta un intercambio de golpes.

El hecho no pasó a mayores, aunque generó momentos de tensión en el área. Testigos indicaron que la situación fue controlada poco después, sin que se reportaran personas con heridas de gravedad.