Localizan cadáver de hombre en área boscosa en Retalhuleu

Abr 29, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Este miércoles localizan el cadáver de un hombre, en un área boscosa del sector La Flecha 2, aldea Morazán, Nuevo San Carlos, Retalhuleu.

El hombre fue identificado por familiares como Uriel Rodas, de unos 31 años. En medio del dolor, familiares solicitaron a las autoridades una investigación para esclarecer el caso.

El hecho causó consternación entre vecinos, quienes manifestaron su sorpresa ante la situación.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecieron en la escena, resguardando el área mientras peritos del Ministerio Público (MP) desarrollaban las diligencias para recolectar evidencias y determinar las causas del deceso.