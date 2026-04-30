Instalan generador para evitar falta de agua por apagones en Quetzaltenango

Abr 29, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) finalizó la instalación de un nuevo generador de energía eléctrica en la Estación San Isidro. Esta medida técnica busca blindar el sistema de bombeo ante los constantes cortes de luz y garantizar que el suministro de agua potable no se interrumpa en los sectores que dependen de esta planta.



Con la implementación de este equipo, la estación podrá operar de forma autónoma durante las fallas en la red eléctrica general.

La comuna quetzalteca señaló que esta inversión es parte de un plan de contingencia para estabilizar el servicio en zonas críticas de la ciudad.

Funcionamiento automático: El generador entrará en operación inmediata al detectar una caída en el flujo eléctrico, evitando que las tuberías pierdan presión.

Impacto en el servicio: Se busca reducir las quejas por desabastecimiento prolongado, especialmente en las zonas donde el llenado de tanques depende exclusivamente de bombeo eléctrico.

Mantenimiento preventivo: La instalación técnica incluyó pruebas de carga para asegurar una respuesta eficiente ante emergencias.



La carencia de agua provocada por apagones ha sido una de las problemáticas recurrentes denunciadas por los vecinos ante la municipalidad. Según los directivos de EMAX, esta alternativa técnica responde a una instrucción directa del alcalde Juan Fernando López para minimizar el impacto de las fallas de energía en el consumo domiciliar.

La Estación San Isidro es considerada un punto estratégico para la red hídrica local, por lo que la autonomía energética en este sector se considera un avance clave para la infraestructura de servicios básicos de Quetzaltenango.