Municipalidad de Quetzaltenango anuncia cierre por asueto del 1 de mayo

Abr 29, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc.

La Municipalidad de Quetzaltenango informó que, con motivo del asueto del Día del Trabajo, sus dependencias y empresas municipales permanecerán cerradas el viernes 1 de mayo de 2026, en cumplimiento del artículo 127 del Código de Trabajo.

La comuna indicó que los servicios esenciales continuarán operando con normalidad, a fin de garantizar la atención a la población durante esa fecha.

Asimismo, se detalló que las labores administrativas se reanudarán el lunes 4 de mayo en horario habitual.