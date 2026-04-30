Capturan a sospechoso tras ataque armado que dejó un fallecido en zona 2

Abr 29, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Autoridades reportaron la captura de una persona en jurisdicción de Cantel, señalada de estar vinculada al ataque armado registrado en la 6ª avenida y 11 calle, sector del puente Los Batanes, en la zona 2 de Quetzaltenango.

El detenido ya fue puesto a disposición de tribunales.

De manera preliminar se conoce fue él quien perpetró el ataque armado en la zona 2 de Quetzaltenango.

El detenido fue identificado como Christian Daniel Elías González, de 22 años, originario y residente de la aldea Pachaj, Cantel, Quetzaltenango.

Se conducía en una motocicleta Honda, línea XR 150L, modelo 2019, con características similares a las descritas por testigos que presenciaron el hecho.

El supuesto sicario fue interceptado en el kilómetro 225 de la ruta Cito Zarco que conecta a Quetzaltenango con Retalhuleu luego de que testigos alertaran a las autoridades sobre la huida del atacante a bordo de la motocicleta roja.

Al detenido le incautaron una pistola sin marca ni registro visible, con cargador y cinco municiones.

El hecho dejó como saldo una persona fallecida, aún no identificada, mientras que Edner Beletzuy, de 35 años, resultó herido y fue trasladado por Bomberos Voluntarios al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con dos impactos de bala en la parte alta de la espalda.

En el lugar, el Ministerio Público localizó 12 indicios balísticos, los cuales forman parte de la investigación en desarrollo.

Las diligencias continuaron en el sector mientras las autoridades recaban evidencias para esclarecer lo ocurrido.

Elementos de la Policía Nacional Civil mantienen acciones en seguimiento al caso.