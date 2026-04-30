Ataque armado en zona 2 Xela deja un fallecido y un herido

Abr 29, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Un ataque armado registrado en la 6ª avenida y 11 calle, sector del puente Los Batanes, en la zona 2 de Quetzaltenango, dejó como saldo una persona fallecida y un herido.

La víctima mortal fue identificada en el lugar como Selvin Giovanni Reyes, de 42 años de edad. En tanto, un hombre de 25 años, fue trasladado por Bomberos Voluntarios al hospital con dos heridas de arma de fuego en la parte alta de la espalda.

Fueron atacados por desconocidos quienes les dispararon según informó el primer paciente, que labora para una empresa de bebidas gaseosas.

En la escena, el Ministerio Público localizó 12 indicios balísticos, los cuales serán analizados como parte de la investigación. Posteriormente, se realizaron las diligencias de evaluación y levantamiento del cuerpo.

Elementos de la Policía Nacional Civil resguardaron el área mientras se desarrollaban las primeras investigaciones para esclarecer el hecho.