Balacera en San Juan Ostuncalco: Recapturan a alias «El Inquieto» tras enfrentamiento armado

Fuerzas especiales de la PNC incursionaron en una vivienda de la zona 1. El operativo dejó tres agentes de la DIFEP heridos y al peligroso pandillero neutralizado con un impacto de bala.



SAN JUAN OSTUNCALCO — Una operación táctica de alto riesgo despertó este viernes 13 de marzo a los vecinos de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

Desde las 06:06 horas, un contingente de aproximadamente 50 elementos de la División de Fuerzas Especiales de Policía (DIFEP), en coordinación con investigadores de la DEIC y fiscales del Ministerio Público, rodearon un inmueble ubicado en la 3.ª calle de la zona 1.



Al momento de ingresar a la vivienda, las autoridades fueron recibidas con ráfagas de fuego, lo que desencadenó un intenso intercambio de disparos que duró varios minutos.

La caída de un prófugo de Fraijanes II





El objetivo central del operativo era José Carmelo Sinay Ortiz, alias “El Inquieto”, quien fue finalmente neutralizado por las fuerzas de seguridad. Sinay Ortiz es identificado como uno de los 20 pandilleros que protagonizaron la masiva fuga de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II el pasado 9 de octubre.



Con esta recaptura, el balance de la fuga queda de la siguiente manera:



Recapturados: 8 sujetos.

Fallecidos: 1 (en enfrentamientos previos).

Prófugos: 11 aún continúan siendo buscados a nivel nacional.



Saldo del enfrentamiento



La violencia del tiroteo dejó consecuencias para ambos bandos:



Agentes heridos: Tres elementos de la DIFEP resultaron con heridas de bala durante la incursión y fueron trasladados a un centro asistencial bajo pronóstico reservado.



Pandillero herido: Alias “El Inquieto” presenta un impacto de proyectil de arma de fuego. Bajo una estricta custodia policial, fue trasladado de urgencia a la emergencia del Hospital Regional de Occidente (HRO) en Xela.



Hallazgos en la escena: En el interior de la vivienda se localizaron diversas armas de fuego y fueron consignados otros sujetos que presuntamente custodiaban al prófugo.

Operativo en desarrollo





A esta hora, el sector de la zona 1 de San Juan Ostuncalco permanece fuertemente custodiado por el Ejército y la PNC.

Las autoridades del Ministerio Público continúan procesando la escena del crimen para recolectar casquillos y evidencias que vinculen a los detenidos con otras actividades criminales en el departamento de Quetzaltenango.