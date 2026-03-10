Dos personas ligadas a proceso por hechos cometidos en contra de una menor de edad

Mar 10, 2026 | Sin categoría |

Por Rubén Jocol |

A solicitud de la Agencia Fiscal de la Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP) con sede en Quetzaltenango, el Juzgado Especializado en Delitos de Trata de Personas de ese departamento resolvió dictar auto de procesamiento (ligados a proceso) y enviar a prisión preventiva a dos personas por hechos cometidos en agravio de una menor de edad.

María «P» fue ligada a proceso por el delito de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad y Gerardo «G» por actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, agresión sexual y violación. Ambos fueron capturados, la semana pasada, en Coatepeque, Quetzaltenango.

El Juzgado dio al MP el plazo de dos meses para concluir la investigación.