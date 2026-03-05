Dos capturas en Coatepeque relacionadas a la explotación sexual de una menor de edad

Mar 5, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Moisés Cottom |

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) finaliza diligencia de allanamiento en un inmueble, donde funciona un taller de mecánica, en Coatepeque, Quetzaltenango, donde arresta a Gerardo «G», alias «El Abuelo», por la comisión del delito de remuneración con la trata de personas en agravio de una víctima menor de edad.

En este inmueble también proceden a la documentación fotográfica del lugar de la comisión del hecho.

Al finalizar la segunda diligencia de allanamiento en un inmueble en Coatepeque, Quetzaltenango, proceden a la documentación fotográfica, incautan un indicio y arrestan a María «P», alias «La Abuela», por la comisión del delito de trata de personas en agravio de una víctima menor de edad.

Los allanamientos y las órdenes de aprehensión fueron autorizadas por el Juzgado Especializado en Trata de Personas de Quetzaltenango y la investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía contra la Trata de Personas de Quetzaltenango.