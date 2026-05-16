110 jóvenes ascienden a la Laguna de Chicabal por el Día de la Tierra en San Martín Sacatepéquez

May 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Opinión , Portada , Región , Stereo100TV , Xela |

Se realizó el ascenso a la Laguna de Chicabal en el marco de la conmemoración del Día de la Tierra. La actividad fue coordinada por CONJUVE, la Casa de Desarrollo Cultural y la Municipalidad de San Martín Sacatepéquez, a través de la Oficina Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud.

Participaron 110 jóvenes del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa -IMEBCO- en una jornada de convivencia, fortalecimiento cultural y conexión con la identidad ancestral del territorio.

CONJUVE articuló la logística, organización y acompañamiento del recorrido. La Casa de Desarrollo Cultural apoyó en la promoción y el enfoque intercultural, mientras que la Municipalidad gestionó los recursos necesarios para el desarrollo de la jornada.

Como parte de la coordinación, CONJUVE gestionó con el alcalde municipal el apoyo con refacciones para las y los participantes, con el objetivo de garantizar su bienestar y fortalecer los espacios de participación juvenil en el municipio.

La actividad permitió promover la participación activa de las juventudes, el reconocimiento de los espacios naturales y culturales, y consolidar alianzas interinstitucionales para el desarrollo integral de la juventud.