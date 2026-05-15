Percance aéreo en el aeródromo de Cobán deja solo daños materiales y tripulantes con crisis nerviosa

May 15, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.





Un susto mayúsculo se vivió la tarde de este viernes en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz, luego de que una aeronave sufriera un percance al momento de utilizar la pista de aterrizaje.

El incidente provocó la inmediata movilización de los cuerpos de socorro y de las autoridades de aviación civil para asegurar el área y evaluar a las personas a bordo.



La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó los detalles técnicos del incidente, explicando que se trató de una «excursión de pista» —término utilizado cuando una aeronave se sale de los límites pavimentados—.

El reporte oficial detalla lo siguiente:

Identificación: La aeronave involucrada está registrada con la matrícula YS-303P.

Ubicación exacta: El desvío ocurrió específicamente en la cabecera 03 del aeródromo de Cobán.

Sin víctimas: «Afortunadamente, no se reporta pérdida de vidas humanas derivado de este percance», enfatizó Aeronáutica Civil en su comunicado.

Asistencia de emergencia a los tripulantes



Paramédicos de los Bomberos Voluntarios acudieron con prontitud a la terminal aérea tras recibir múltiples llamadas de alerta por parte de testigos del sector. Al llegar, los socorristas confirmaron que el impacto no pasó a mayores.

Evaluación médica: Los tripulantes fueron atendidos directamente en la escena. No presentaban lesiones físicas de gravedad, pero sí cuadros severos de crisis nerviosa debido al impacto.

Daños materiales: Los bomberos reportaron que los daños se limitaron a la estructura de la avioneta y no se registraron incendios ni peligro por derrame de combustible.

Activan los protocolos de investigación



Tras el retiro de los tripulantes, la administración del aeródromo y el área de Servicios de Información Aeronáutica (AIS) iniciaron una coordinación operativa para manejar la situación bajo las normativas internacionales vigentes.

El caso ha sido trasladado a la Unidad de Investigación de Accidentes Aéreos de la DGAC, cuyos peritos se encargarán de realizar las inspecciones técnicas en la aeronave y en la pista para deducir las causas exactas que provocaron que el piloto perdiera el control.