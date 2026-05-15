Inhuman a mujer que falleció tras disparo accidental de su esposo en San Sebastián

May 15, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós a Juana Mejía Escobar, de 33 años, quien falleció tras recibir un impacto de bala dentro de su vivienda en el cantón Samalá I, del municipio de San Sebastián.

El cortejo fúnebre partió desde su residencia hacia el cementerio general de la localidad, en medio de escenas de dolor por parte de la comunidad que la recordaba como una vecina proactiva y cuya muerte deja en la orfandad a un niño de 8 años.

El incidente que originó la tragedia ocurrió el pasado martes por la noche. De acuerdo con el reporte de las autoridades de seguridad, el hecho se registró de forma accidental cuando su esposo accionó un arma de fuego.

Esa noche, cuerpos de socorro trasladaron a Mejía Escobar en estado delicado hacia la emergencia del Hospital Nacional de Retalhuleu, donde los médicos confirmaron su deceso el jueves por la mañana debido a la gravedad de la herida.

Por este caso, las fuerzas de seguridad reportan la captura y detención de Axel Rodríguez, esposo de la víctima, quien permanece bajo custodia legal para esclarecer su situación jurídica.

Pese al proceso judicial en curso por homicidio culposo, familiares de la fallecida se pronunciaron públicamente para respaldar a Rodríguez, sosteniendo ante las autoridades que el incidente se trató de un accidente doméstico y que el detenido mantenía una relación estable con la víctima.