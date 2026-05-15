Camión queda sobre el arriate central de la Autopista Los Altos tras falla en neumáticos

May 15, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – Un camión de carga quedó varado sobre el arriate central en la Autopista Los Altos, zona 11 de Quetzaltenango, luego de sufrir un percance vial.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, el hecho ocurrió cuando varios de los neumáticos del vehículo explotaron mientras circulaba sobre la ruta, lo que provocó que el piloto perdiera el control y terminara encima de la estructura divisoria.

Al lugar se presentaron elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) para señalizar el área y regular el flujo vehicular.

El incidente no reportó personas heridas, registrándose únicamente daños materiales en el automotor. Sin embargo, debido a las dimensiones del transporte pesado, el carril izquierdo en dirección al ingreso de la ciudad permaneció parcialmente obstaculizado durante las labores de inspección.

Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a circular con precaución por este tramo, caracterizado por la alta velocidad, y a respetar las indicaciones de los agentes en el punto.

Asimismo, se coordinó el arribo de una grúa para proceder con el retiro del camión, maniobras que generaron complicaciones viales momentáneas en el sector.