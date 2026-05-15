Estudiantes de Xela manifiestan su apoyo a Xelajú MC previo a la final de ida

May 15, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región , Xela |

QUETZALTENANGO – La expectativa por la Gran Final del Torno Clausura 2026 ha alcanzado a diversos centros educativos de Quetzaltenango, donde estudiantes han organizado actividades de apoyo para el cuadro «Súper Chivo».

Alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta del cantón Choquí, en la zona 6 de la ciudad, dedicaron una jornada para enviar mensajes de aliento al plantel quetzalteco previo a su viaje a la capital para enfrentar al CSD Municipal.

De igual forma, estudiantes del nivel diversificado del Instituto Nacional para Varones de Occidente (INVO) se concentraron en las instalaciones del plantel para realizar porras y cánticos tradicionales de la afición altense.

Estas manifestaciones estudiantiles forman parte del ambiente previo que se vive en la cabecera departamental, un comportamiento habitual en la ciudad cuando el equipo local disputa las instancias definitivas por el título de la Liga Nacional.

El fervor de los estudiantes coincide con las horas previas al partido de ida, programado para este sábado a las 18:00 horas en el Estadio El Trébol.

El equipo dirigido por el mexicano Roberto Hernández buscará encaminar la serie frente al conjunto escarlata, con el objetivo de definir la llave el próximo fin de semana en el Estadio Mario Camposeco y conseguir la octava luna en la historia de la institución altense.