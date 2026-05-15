Detienen a hombre que conducía camioneta robada mediante estafa en Olintepeque

May 15, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

ESCUINTLA – Agentes de la comisaría 31 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en el kilómetro 40 de la ruta CA-9, en la autopista de Palín, Escuintla, a un hombre identificado como Kevin “N”, de 30 años.

Al momento de la interceptación, el individuo conducía una camioneta Honda CR-V con placas P-841FMW, la cual presentaba un reporte activo de robo emanado desde el departamento de Quetzaltenango.

Según las investigaciones policiales, el vehículo había sido robado el pasado jueves 14 de mayo en la avenida El Cementerio, zona 3 del municipio de Olintepeque.

El modo de operar consistió en una estafa bajo la modalidad de «cheque sin fondos» o depósito falso durante el proceso de compraventa.

El ahora detenido presuntamente mostró al propietario un comprobante de depósito bancario para asegurar la entrega del automóvil, pero la víctima constató posteriormente que los fondos nunca ingresaron a su cuenta.

Tras percatarse del engaño, el afectado interpuso la denuncia inmediata, lo que permitió activar las alertas en las principales rutas del país.

La PNC reportó que el capturado fue puesto a disposición del juzgado correspondiente en Escuintla para solventar su situación legal, mientras que el vehículo quedó bajo resguardo de las autoridades para los trámites de devolución a su propietario en el occidente.