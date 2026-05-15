Ataque armado en la zona 7 de Xela deja a un hombre herido tras discusión

May 15, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Un hecho armado se registró en la 24 avenida y periferia de la zona 7 de Quetzaltenango, donde Eddy Alberto Velázquez Rodas, de 33 años, resultó herido por proyectil de arma de fuego.

Según los reportes preliminares, el incidente se originó tras una discusión en la vía pública entre la víctima y personas desconocidas que se conducían a bordo de una motocicleta, quienes posteriormente le dispararon y se dieron a la fuga.

Al lugar del incidente se destacaron elementos de los Bomberos Voluntarios, quienes le brindaron los primeros auxilios a Velázquez Rodas en el punto del ataque.

Tras estabilizarlo, los paramédicos procedieron a su traslado hacia la emergencia de un centro asistencial de la localidad para recibir la atención médica correspondiente debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Por su parte, personal del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron a la escena para recolectar indicios balísticos e iniciar con las primeras diligencias de investigación.

Las autoridades realizan el levantamiento de actas y buscan establecer si en el sector existen cámaras de vigilancia que permitan identificar a los agresores y esclarecer el móvil del ataque.