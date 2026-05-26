Zoológico Minerva celebra el «Zoo Fest Edición 2026» promoviendo la conservación y la educación ambiental

May 26, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

La Dirección de Servicios Municipales y Conservación Ambiental de la Municipalidad de Quetzaltenango, en coordinación con las autoridades del Zoológico Minerva, llevaron a cabo el evento «Zoo Fest Edición 2026».

Esta actividad se desarrolló en el marco de una doble conmemoración de gran relevancia ecológica: el Día del Árbol y el Día Internacional de la Diversidad Biológica, celebrados formalmente el 22 de mayo.

El festival reafirmó el compromiso del zoológico con sus pilares fundamentales de conservación, investigación, recreación y educación ambiental. En esta edición especial se contó con el acompañamiento de Dayana Belén Coyoy Ordoñez, Niña Pequeña Flor del Pueblo 2025-2026.

Educación, recreación y participación comunitaria

La jornada estuvo marcada por una alta dosis de alegría y aprendizaje dinámico, contando con la participación especial de alumnos de tercero y quinto primaria del Colegio Holandés de Quetzaltenango.

A lo largo del día, los asistentes disfrutaron de un programa variado que incluyó:

➡️ Charlas educativas y actividades de sensibilización ambiental.

➡️ Dinámicas recreativas, pintacaritas y globoflexia.

➡️ Recorridos guiados por los recintos de los cerca de 115 animales que alberga el zoológico.

Avances institucionales y bienestar animal

Más allá de las actividades festivas, las autoridades aprovecharon la ocasión para anunciar importantes mejoras de cara al futuro cercano.

Por un lado, iniciaron las jornadas de reforestación correspondientes a la edición 2026 por parte del Departamento de Áreas Protegidas. Asimismo, se adelantó que para septiembre el zoológico contará con notables optimizaciones en materia de señalética, jardinización y fortalecimiento de los recintos.

En el ámbito del cuidado de la fauna, se implementó una jornada de atención médica rigurosa gracias al trabajo conjunto de un equipo de médicos veterinarios y enfermeros.

Esta iniciativa contó con el apoyo de especialistas internacionales, incluyendo a una médica proveniente de México y un cardiólogo de El Salvador, quienes coordinaron una ruta médica rutinaria y semestral para garantizar la protección y el bienestar animal conforme a la ley.