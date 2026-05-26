Ligan a proceso a trabajador municipal por presunta violencia psicológica contra una excolaboradora

May 26, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este martes, el Juzgado de Primera Instancia de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer de Quetzaltenango dictó auto de procesamiento en contra de Emerson Ariel Mogollón.

El señalado es investigado por el delito de violencia psicológica en agravio de una joven, quien laboraba en la Municipalidad de Quetzaltenango, tras un proceso legal que tomó dos años en avanzar a la etapa actual.

Según la acusación presentada por la defensa de la víctima, el sindicado presuntamente ejerció tratos crueles y denigrantes contra la trabajadora durante el periodo en que coincidieron en la comuna.

El abogado defensor del caso, Carlos Martínez, señaló que la denunciante fue removida de su cargo tras presentar la queja formal.