EMAX anuncia corte temporal de agua potable en sectores de la zona 10 de Quetzaltenango

May 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

COMUNIDAD – La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) emitió un aviso oficial para alertar a los vecinos del oriente de la ciudad sobre una interrupción programada en el suministro del líquido vital.

La suspensión del servicio responde a la planificación de diversos trabajos de mantenimiento técnico que se ejecutarán de forma directa en el sistema de rebombeo Pacajá, ubicado en la zona 10 de la cabecera departamental.

De acuerdo con el comunicado de la entidad municipal, las tuberías dejarán de percibir el servicio a partir de las 5:00 horas del jueves 28 de mayo de 2026.

Los encargados de la red de distribución detallaron el perímetro exacto que se quedará sin el suministro para que las familias tomen sus previsiones.

El corte temporal afectará a los residentes que se ubican específicamente desde la 4a. hasta la 7a. avenida, cubriendo también el cuadrante que comprende desde la 0 hasta la 8a. calle de la referida zona 10.

Las cuadrillas técnicas estiman que las labores de optimización requerirán varias horas de trabajo continuo durante todo el jueves.

La empresa municipal informó que el servicio de agua potable se estará restableciendo de forma paulatina a partir del viernes 29 de mayo.

Debido a este corte de casi 24 horas, las autoridades de la EMAX hacen un llamado urgente a todos los vecinos del sector de Pacajá para que procedan a abastecerse con suficiente anterioridad y almacenen el agua necesaria para cubrir sus necesidades básicas del hogar.