Avanza certificación del personal de salud para detección temprana de cáncer

May 26, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

En un esfuerzo por fortalecer la atención médica y prevenir el cáncer de cuello uterino, un grupo de 40 profesionales pertenecientes a la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango (DDRISSQ) participa en un proceso de certificación bajo la estrategia «Ver y Tratar».

La actividad, liderada por Ana María Barrios, encargada del Componente de Cáncer Ginecológico de la institución, se desarrolla en las instalaciones de la Universidad Galileo.

El objetivo principal de este programa es capacitar al personal para detectar a tiempo lesiones precursoras de cáncer ginecólogico.

Hacia totalidad de cobertura

Con esta jornada, autoridades de salud buscan alcanzar una meta histórica para el departamento. Según explicó Barrios, previo se había logrado certificar a personal de 21 servicios de salud. Con la capacitación de los distritos restantes que concluye en esta fase, se logrará tener al 100 por ciento del personal de enfermería certificado dentro de la DDRISSQ.

«Estamos fortaleciendo las capacidades técnicas del personal para que ellos puedan dar oportunamente una atención a las pacientes, y pues con calidad y calidez», destacó la funcionaria.

Fase práctica y jornadas de tamizaje

El programa de certificación combina la formación teórica con la aplicación clínica directa. Tras finalizar las sesiones teóricas, el personal de enfermería, que labora tanto en puestos como en centros de salud, se trasladará al campo para realizar prácticas evaluadas.

Durante estas jornadas prácticas, se atenderá y tamizará a pacientes en los siguientes puntos estratégicos:

➡️ Puesto de Salud de Chiquilajá

➡️ Puesto de Salud de Pacajá

➡️ Puesto de Salud de La Colina

➡️ Centro de Salud de Quetzaltenango

Con la implementación total de la estrategia «Ver y Tratar», el sistema de salud local no solo mejora sus competencias técnicas, sino que asegura un diagnóstico inmediato y un tratamiento oportuno para las mujeres de la región, reduciendo de manera significativa el impacto del cáncer ginecológico en las comunidades.