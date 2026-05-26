Juventud en Quetzaltenango diseñará hardware para resolver crisis ambiental

May 26, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), mediante una conferencia de prensa liderada por su Centro de Capacitación en Quetzaltenango, anunció el lanzamiento oficial de la «Hackatón de Innovación Tecnológica Quetzaltenango 2026».

Esta iniciativa tiene como propósito fundamental impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas concretas y potenciar el talento de los jóvenes de la región frente a los desafíos ecológicos actuales.

El magno evento será durante tres intensas jornadas consecutivas, del lunes 8 al miércoles 10 de junio de 2026, de 8 a 18 horas.

Las instalaciones de Intecap

Quetzaltenango servirá como sede del encuentro, facilitando laboratorios de fabricación digital, espacios de «Maker Space» y toda la infraestructura técnica indispensable para que las ideas se transformen en realidad física.

Según detalló el jefe de Intecap en Quetzaltenango, Edwin Polanco, la competencia reunirá a una estimación de 12 equipos integrados por entre 3 y 5 competidores universitarios.

La meta es directa, pero ambiciosa: los jóvenes deberán estructurar prototipos funcionales de hardware orientados a mitigar problemáticas ambientales críticas de la región, divididos en tres ejes principales: La conservación del agua, el monitoreo y mejora de la calidad del aire, y el manejo integral de desechos sólidos.

El ecosistema de apoyo institucional es sumamente robusto. El evento se gestiona de forma conjunta con Creabot y cuenta con el respaldo estratégico del Ministerio de Economía (Mineco) en el marco de la estrategia nacional «La Ruta del Chip», la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), Agexport, Pronacom y ProGuatemala.

Los equipos estarán integrados por estudiantes de ingeniería provenientes de centros universitarios con sede en Quetzaltenango, entre ellos, de las universidades Rural, Mesoamericana, Galileo, Panamericana, Rafael Landívar, Mariano Gálvez, Da Vinci y de Occidente.

Como incentivo máximo, además de recibir mentorías de expertos y formación especializada durante las jornadas, el equipo que resulte ganador obtendrá un pase directo para competir en el prestigioso Premio Nacional de Innovación 2026.