Despliegan operativo para fiscalizar al transporte colectivo y de carga pesada en San Juan Ostuncalco

May 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito |

Con información de Rubén Jocol.

SEGURIDAD VIAL – Con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y garantizar el estricto cumplimiento de las leyes de tránsito vigentes, agentes de la Policía Nacional Civil iniciaron una serie de inspecciones rigurosas en uno de los principales corredores viales que conecta con el occidente de Quetzaltenango.

Las acciones operativas se establecieron de forma estratégica a la altura del kilómetro 212 de la Ruta Nacional 1, en la jurisdicción del municipio de San Juan Ostuncalco.

En este punto de alta circulación, el personal policial instaló un puesto de control enfocado principalmente en revisar las unidades del transporte colectivo de pasajeros y los camiones de carga pesada.

Durante las verificaciones en la carretera, las fuerzas de seguridad utilizan equipo tecnológico para monitorear que los conductores no excedan los límites de velocidad permitidos.

Asimismo, los agentes inspeccionan de forma física que cada automotor cuente con su equipamiento básico de emergencia, el cual incluye herramientas, llantas de repuesto y sistemas de señalización reflectiva.

Los oficiales también supervisan minuciosamente que las unidades no viajen con sobrecarga o con exceso de pasajeros, un factor de riesgo constante que suele desencadenar fallas mecánicas en las pendientes del sector.

El operativo contempla la revisión obligatoria de la documentación de los pilotos, quienes deben mostrar sus licencias de conducir vigentes y las tarjetas de circulación respectivas para evitar la consignación de los vehículos.

Vía Rubén Jocol.