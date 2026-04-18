Xelajú viaja a Jutiapa con la mira en el liderato

Abr 18, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Por Herberth Tax.

El plantel de Xelajú MC partió rumbo a Jutiapa para enfrentar este sábado a Mictlán, en el marco de la jornada 21 del Torneo Clausura 2026.

A través de un comunicado, el club informó que el equipo viaja con concentración y compromiso para afrontar este importante desafío como visitante.

Los chivos llegan motivados luego de su contundente victoria 3-0 ante Achuapa, resultado que los mantiene en la pelea por los primeros puestos del torneo y que además dejó a su rival al borde del descenso.

Para este compromiso, Xelajú buscará sumar nuevamente de a tres frente a un Mictlán que atraviesa una situación complicada en la tabla, ya que lucha por evitar el descenso, aunque aún mantiene opciones matemáticas de salvación.

El encuentro será clave para ambos equipos: Xelajú intentará consolidarse en la parte alta e incluso pelear el liderato, mientras que Mictlán necesita puntos urgentes para mantenerse en la Liga Nacional.