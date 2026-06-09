Lluvias por tormenta tropical Cristina persistirán durante el resto de la semana del sur al centro del país

Jun 9, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región |

Por Redacción Stereo 100

GUATEMALA – El monitoreo constante sobre la región confirma que las condiciones climáticas adversas se mantendrán vigentes durante las próximas horas.

De acuerdo con los pronósticos y reportes hidrometeorológicos, la tormenta tropical Cristina sigue favoreciendo un fuerte ingreso de humedad desde el océano Pacífico, lo que generará que las precipitaciones continúen de forma persistente, extendiéndose desde la región sur hasta el centro del territorio nacional guatemalteco.

Afectación prolongada y acumulados de lluvia

Los expertos del clima detallaron que, aunque el fenómeno meteorológico ha modificado su trayectoria y ya no ingresará de forma directa al país, sus bandas nubosas y el campo de vientos asociado mantienen un impacto indirecto pero significativo.

Esta situación provocará que las condiciones de lluvia se registren como mínimo hasta el próximo viernes, siendo los mayores acumulados y la mayor intensidad previstos para la tarde y noche de este miércoles y jueves.

Zonas como la Bocacosta, la Franja Transversal del Norte, el Occidente y el Altiplano Central se encuentran bajo especial observación debido a que la saturación de agua en los suelos podría derivar en incidentes mayores. Se prevé que las lluvias estén acompañadas de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, complicando la visibilidad en las carreteras.