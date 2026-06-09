Picop encunetado en Llanos de la Cruz, zona 6 de Quetzaltenango

Jun 9, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Vía Osmar Toc.

QUETZALTENANGO – Un nuevo incidente vial se registró en las últimas horas en la periferia de la ciudad altense, generando complicaciones leves en la circulación vehicular.

El percance ocurrió específicamente sobre la 0 avenida en el sector conocido como Llanos de la Cruz, en la zona 6 altense, donde un vehículo tipo picop perdió el control por causas no establecidas y quedó encunetado a un costado de la cinta asfáltica.

Tras recibir el reporte del incidente, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se desplazaron rápidamente al área para verificar la situación.

El personal operativo confirmó que el hecho solo dejó daños materiales, por lo que se concentraron de manera inmediata en brindar la asistencia vial correspondiente al conductor y coordinar las maniobras para el retiro del automotor de la cuneta.

Debido a la presencia de las autoridades y al espacio que ocupa el vehículo afectado, el flujo vehicular en este tramo de la zona 6 se mantiene de forma parcial.

Por tal motivo, las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas que circulan por los Llanos de la Cruz reducir la velocidad con anticipación, mantener la paciencia y respetar estrictamente cada una de las indicaciones del personal desplegado en el área para evitar un percance mayor.