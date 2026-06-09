Retiran gran cantidad de basura que obstruía la red pluvial en el Centro Histórico de Xela

Jun 9, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – Ante la persistencia de las lluvias en la región, la Dirección de Drenajes y Alcantarillados de la Municipalidad de Quetzaltenango intensificó los trabajos de limpieza y mantenimiento en la red pluvial del Centro Histórico. Las acciones se concentraron de manera urgente en los tragantes del Parque Central, específicamente en la intersección de la 4a. calle y 12 avenida, frente al Pasaje Enríquez, tras detectarse un grave problema de obstrucción.

Guillermo Cupil, representante de la Dirección de Drenajes, informó que durante las inspecciones se localizó una enorme cantidad de desechos sólidos que bloqueaban por completo el flujo del agua pluvial.

Debido a la magnitud del taponamiento, las labores de limpieza no pudieron concluirse de forma manual.

Por tal motivo, durante la madrugada de este martes se requirió la intervención del camión desatascador (camión de succión) para liberar las tuberías colapsadas.

Medidas correctivas y llamado a la conciencia

Como una acción de mitigación para evitar nuevos incidentes, el personal municipal procedió a la instalación de mallas protectoras fabricadas con barras de metal en los tragantes de la 12 avenida.

Con esta estructura se busca retener los desechos en la superficie y evitar que ingresen con facilidad a las tuberías subterráneas.

Cupil lamentó la falta de cultura ambiental e hizo un fuerte llamado a la conciencia de los quetzaltecos, señalando que tras cada fin de semana se recolectan toneladas de desechos en los alrededores del parque.

«La gente no utiliza los botes de basura o simplemente la deja tirada en cualquier espacio, lo que provoca que las corrientes de agua arrastren los desechos hacia los tragantes causando estos taponamientos», enfatizó el funcionario, recordando que mantener limpias las calles es tarea de todos para prevenir inundaciones mayores.