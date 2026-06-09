Periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid denuncian amenazas con arma de fuego en la capital

Jun 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Los periodistas guatemaltecos Sonny Figueroa y Marvin del Cid denunciaron haber sido amenazados por hombres armados en la Ciudad de Guatemala, en un hecho que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

De acuerdo con la denuncia, ambos comunicadores fueron intimidados por desconocidos que portaban armas de fuego, situación que ha sido señalada como una nueva agresión contra el ejercicio periodístico en el país.

El caso ocurre en un contexto de constantes ataques, intimidaciones y campañas de desprestigio dirigidas contra ambos periodistas, quienes forman parte del medio digital Vox Populi y son reconocidos por investigaciones relacionadas con corrupción y asuntos de interés público.

Organizaciones como ARTICLE 19 han documentado durante los últimos años diversos episodios de hostigamiento, vigilancia, difusión de información personal y campañas de desinformación en su contra.

Asimismo, entidades internacionales como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han registrado amenazas previas contra Figueroa y Del Cid, incluyendo mensajes intimidatorios y acciones de acoso vinculadas a su labor informativa.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han advertido que estos hechos representan una amenaza para la libertad de expresión y han solicitado a las autoridades investigar lo ocurrido, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de los comunicadores.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con este nuevo incidente.