Capturan a un hombre sorprendido cuando agredía a su progenitora en Alta Verapaz

Jun 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100.

ALTA VERAPAZ – Una oportuna intervención policial permitió la captura de un presunto agresor en el norte del país.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) de la comisaría 51 reportaron la detención en flagrancia de un individuo identificado como Héctor “N”, de 30 años, en un sector de la zona 5 del municipio de Santa Catalina La Tinta.

El informe oficial detalla que los agentes uniformados realizaban patrullajes preventivos en la vía pública cuando sorprendieron al sujeto en el preciso momento en que agredía físicamente a su progenitora, una adulta mayor de 68 años. De inmediato, el personal policial intervino para salvaguardar la integridad de la víctima, neutralizando e inmovilizando al agresor de forma inmediata.

Asistencia y medidas de protección

La PNC constató que, gracias a la rápida acción, la afectada no presentaba lesiones de gravedad que requirieran asistencia médica o traslado prehospitalario por parte de los cuerpos de socorro.

Al ser entrevistada por las autoridades, la víctima manifestó que este tipo de agresiones por parte de su hijo han sido constantes en el ámbito familiar.

Ante esta situación, personal especializado de la PNC brindó asesoría legal y acompañamiento a la adulta mayor para la presentación de la denuncia formal en contra del detenido.

Asimismo, las autoridades correspondientes iniciaron la gestión de medidas de seguridad y protección a favor de la señora, con el fin de garantizar que el agresor no pueda acercarse a ella. El capturado fue puesto a disposición del juzgado de paz de la localidad para que solvente su situación jurídica.