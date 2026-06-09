Oficializan Alerta Anaranjada en Quetzaltenango por efectos de la tormenta tropical Cristina

Jun 9, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – La Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED) oficializó la tarde de este martes 9 de junio de 2026 la activación de la Alerta Anaranjada Institucional en todo el municipio de Quetzaltenango.

Esta medida de prevención se establece como respuesta directa a las condiciones climáticas de riesgo y a la persistencia de las lluvias generadas por el paso de la tormenta tropical Cristina en la región. La disposición cobró vigencia inmediata y se mantendrá activa por tiempo indefinido.

Ante la declaratoria de esta alerta, las autoridades locales procedieron a activar los protocolos de emergencia correspondientes, ordenando el despliegue inmediato y la disponibilidad absoluta del personal operativo y técnico tanto en el área urbana como en las comunidades rurales del municipio de Quetzaltenango.

Dentro de las fuerzas operativas, los diferentes cuerpos de socorro, elementos de las fuerzas de seguridad pública e instituciones civiles adscritas al sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) se han declarado en estado de prevención total.

Asimismo, las dependencias de la comuna quetzalteca y las empresas de servicios públicos municipales mantienen cuadrillas en apresto para atender de forma inmediata incidentes relacionados con inundaciones, caídas de árboles, colapso de drenajes o fallas en el suministro de energía eléctrica.

La COMRED instó a los habitantes de la ciudad altense a extremar las medidas de precaución durante las próximas horas debido a la alta saturación de agua en los suelos, lo que eleva el riesgo de derrumbes e inundaciones repentinas.

Las autoridades hicieron un llamado a los vecinos a informarse únicamente a través de los reportes emitidos por los medios oficiales y de comunicación masiva autorizados, evitando la propagación de rumores.

De igual manera, se exhorta con rigurosidad a las familias que habitan en zonas de riesgo, laderas o áreas vulnerables a inundaciones, a seguir las instrucciones de los cuerpos de seguridad y socorro en caso de que sea necesario realizar evacuaciones preventivas hacia los albergues temporales de la localidad.