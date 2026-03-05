Xelajú rescata empate en Cobán pese a expulsión y polémica arbitral

Mar 5, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada |

Xelajú MC empató 1-1 frente a Cobán Imperial este jueves en el estadio José Ángel Rossi, en un partido marcado por decisiones arbitrales polémicas y la resistencia del equipo altense durante gran parte del segundo tiempo.

Los chivos intentaron adueñarse del balón desde el inicio, como ha ocurrido en la mayoría de sus partidos fuera de casa.

El técnico Roberto Hernández presentó algunas variantes en la alineación, entre ellas William Cardoza en la media cancha junto a Mynor de León, la inclusión de Orlin Quiñónez en defensa y Harim Quezada como delantero titular, ante el rendimiento discreto de los atacantes extranjeros Steven Cárdenas y Joffre Escobar.

El marcador se abrió al minuto 41, cuando el árbitro Steve Morales sancionó una mano dentro del área de Raúl Calderón, pese a que el jugador intentó recoger el brazo para evitar el contacto. Janderson Pereira convirtió el penal y puso en ventaja a Cobán Imperial.

La situación se complicó aún más para el conjunto altense al inicio del segundo tiempo. Al minuto 48, el árbitro expulsó a Calderón en una decisión que generó polémica y dejó a Xelajú con diez jugadores para todo el complemento.

Minutos después, al 53, Mynor de León sufrió una lesión que obligó a modificar el planteamiento del equipo.

A pesar de las dificultades, Xelajú logró el empate al minuto 75. Tras un tiro de esquina cobrado por Jesús “Chucho” López, el defensor Manuel Romero apareció de cabeza para enviar el balón al fondo de la red.

En los minutos finales, el guardameta Nery Lobos fue clave para mantener el resultado, realizando varias intervenciones importantes que evitaron la derrota.

Con este resultado, Xelajú sumó apenas su segundo gol como visitante en la primera vuelta del torneo.

El primero lo había marcado Kevin Ruiz en el partido ante Antigua. En seis salidas de Quetzaltenango durante la primera mitad del campeonato, los chivos consiguieron tres puntos de 18 posibles.

En el próximo partido, el domingo, Xelajú visita a Aurora FC en Amatitlan.