Xelajú remonta y derrota a Municipal en un clásico lleno de emociones en el Mario Camposeco

Mar 19, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Xela |

Por: Herberth Tax.

Xelajú MC vino de atrás y se quedó con la victoria 2-1 frente a Municipal, en el cierre de la jornada disputado en el estadio Mario Camposeco.

El cuadro escarlata inició con mayor intensidad, presionando alto y generando peligro desde los primeros minutos. Incluso, tocó la puerta en varias ocasiones, incluyendo una jugada en la que Javier González salvó en la línea tras una acción en la que el guardameta Rubén Darío Silva ya estaba vencido.

Con el paso de los minutos, los chivos lograron equilibrar la posesión; sin embargo, volvieron a evidenciar problemas en la generación ofensiva. Municipal fue más claro en ataque durante la primera mitad, con tres oportunidades claras, una de ellas al travesaño.

La apertura del marcador llegó al minuto 46, cuando Cristian Hernández “El Cheka” aprovechó una mala salida defensiva para definir con calidad y poner en ventaja a los rojos.

Para el segundo tiempo, Xelajú mostró otra cara. Al minuto 52, Denilson Ochaeta empató el encuentro tras un centro al segundo palo y una mala salida del portero Navarro.

El partido se mantuvo intenso y con opciones en ambos arcos. Al 72’, Rubén Darío Silva evitó el segundo gol de Municipal con una gran atajada ante Jhonatan Franco.

La remontada se concretó al minuto 76, cuando Derikson Quirós, recién ingresado, anotó un golazo tras una jugada colectiva bien elaborada.

Con un Municipal volcado totalmente al ataque, Navarro salió de su meta para buscar el empate, dejó su portería abandonada y Steven Cardenas anotó el 3 a 1 final.

Con este resultado, Xelajú MC asciende al tercer lugar con 23 puntos, quedando a dos unidades de los líderes Cobán y Comunicaciones. En la próxima jornada, el conjunto altense visitará a Comunicaciones en el estadio La Pedrera.