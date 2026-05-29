Tenor de Chiapas, México, se reúne con alcalde de Quetzaltenango

May 29, 2026 | Actualidad , Internacionales , Nacionales , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El tenor de Chiapas, México, Luis Enrique Gómez Trujillo, sostuvo una reunión con el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, donde se planteó la posibilidad de impulsar un hermanamiento cultural binacional entre su país y Guatemala.

Durante el encuentro el artista destacó la importancia de que Quetzaltenango se convierta en un punto clave para el intercambio cultural, permitiendo que artistas chiapanecos visiten Xela para presentar el arte y la cultura de Chiapas, mientras que artistas quetzaltecos puedan viajar a México para mostrar la esencia cultural de Guatemala.

🔴 TENOR MEXICANO SE REÚNE CON ALCALDE DE XELA | El tenor de #Chiapas, #México, Luis Gómez Trujillo, habla de reunión reciente con el alcalde de #Quetzaltenango, donde se planteó la posibilidad de impulsar un hermanamiento cultural entre su país y #Guatemala.



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Gómez Trujillo señaló que este proyecto buscaría unir las culturas de ambos territorios mediante actividades artísticas y culturales, aunque indicó que su realización dependerá del respaldo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de las autoridades municipales de Quetzaltenango.

El tenor expresó además el cariño que existe entre México y Guatemala, resaltando la disposición de ambas partes para fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones.