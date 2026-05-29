Desarrollan velada cultural en Gobernación para promover la protección legal de los artistas altenses

Con información de Osmar Toc.

LOCALES – La cabecera departamental se convirtió en la sede de una iniciativa gubernamental orientada a resguardar la producción intelectual y el talento de los creadores del país.

Las instalaciones de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango albergaron la actividad cultural denominada “Noche de Arte y Cultura Bajo la Luna de Xelajú”, un evento coordinado para abrir espacios de proyección y educar sobre la certeza jurídica de las obras.

El encuentro fue impulsado por el Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía con el propósito fundamental de descentralizar sus servicios y fomentar el conocimiento sobre el derecho de autor.

La viceministra de Asuntos Registrales de dicha cartera, Sarah Larios, explicó que este tipo de acercamientos busca apoyar a los creadores locales no solo desde la perspectiva del sano esparcimiento, sino también posicionando al arte como un motor de desarrollo económico sostenible para el país.

Las autoridades de la institución resaltaron que es la primera ocasión en la que se diseña un programa de esta naturaleza en la localidad, habiendo seleccionado a Quetzaltenango debido a su histórica riqueza artística y su posición como un referente cultural en toda Guatemala.

La velada contó con el soporte logístico de la sede departamental del ministerio, cuyos representantes manifestaron la intención de replicar el modelo en otras cabeceras para continuar estimulando las industrias creativas a nivel nacional.

Por su parte, la registradora de la Propiedad Intelectual, Astrid Sosa, indicó que la actividad permitió acercar de forma directa los mecanismos de inscripción legal del departamento de derechos de autor a los pintores, escritores y músicos del occidente.

La funcionaria destacó el interés mostrado por los asistentes en conocer las herramientas vigentes para proteger sus creaciones frente a plagios o reproducciones no autorizadas, consolidando la jornada como un paso positivo para el gremio artístico local.