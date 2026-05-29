Elección de representantes ante el Consejo Consultivo de la Demi en Quetzaltenango

May 29, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de garantizar la participación y representatividad de las mujeres mayas, garífunas y xinkas, en Quetzaltenango se desarrolla la asamblea de elección para las representantes (titulares y suplentes) ante el Consejo Consultivo de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi).

Miriam Ixtabalán, delegada de la Demi en Quetzaltenango, explicó que este proceso democrático se está desarrollando en las distintas comunidades lingüísticas de los 22 municipios mayahablantes del país.

En total para este periodo se elegirán a 48 representantes a nivel nacional, distribuidas en 24 titulares y 24 suplentes.

Primera vez en Quetzaltenango

Aunque este tipo de asambleas ya se han realizado en departamentos como Quiché y Totonicapán, Ixtabalán destacó que es la primera vez que la Asamblea Lingüística K’iche’ se desarrolla en la cabecera de Quetzaltenango. Al evento acudieron delegaciones, organizaciones y asociaciones de mujeres procedentes de los departamentos de:

➡️ Quiché

➡️ Totonicapán

➡️ Sololá

➡️ Suchitepéquez

➡️ Quetzaltenango

Observadores garantizan legalidad

Para dar fe y legitimidad a los resultados y al proceso de votación, la actividad cuenta con el acompañamiento de diversas instituciones en calidad de observadores independientes. Entre los organismos presentes se encuentran representantes del Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem).