Denuncian a conductor que lanza pirotecnia para ahuyentar y dañar a perros callejeros en la zona 3

May 29, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

LOCALES – Una alarmante situación de intolerancia urbana ha movilizado a los residentes de un sector de la cabecera departamental, quienes exigen la intervención de las autoridades ante agresiones dirigidas a la fauna urbana.

Los afectados buscan identificar un vehículo involucrado en actos recurrentes que vulneran la seguridad comunitaria en el área.

La queja pública se sitúa en la 8ª calle, entre la 12 y 13 avenidas de la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango. De acuerdo con el testimonio de los vecinos que promueven la denuncia, el piloto de un automotor transita de forma constante por este tramo con el único propósito de lanzar bombas pirotécnicas hacia el arriate central, dirigiéndose específicamente al punto donde suelen descansar varios perros en condición de calle.

Los comunitarios aseguran que estas detonaciones no son fortuitas, sino que corresponden a un presunto plan de hostigamiento para ahuyentar de forma violenta o causar daños físicos en el sistema auditivo y el cuerpo de los animales desamparados.

Esta conducta ha generado el rechazo de las personas que alimentan y cuidan de forma independiente a los caninos del sector, quienes califican el hecho como un acto de crueldad innecesaria.

Ante el peligro inminente de que los artefactos explosivos provoquen una tragedia tanto en los animales como en los peatones que circulan por esta transitada calle de la zona 3, los residentes solicitaron el apoyo de las asociaciones protectoras de animales locales.

Asimismo, instaron a las autoridades municipales a revisar las cámaras de videovigilancia del perímetro para dar con la placa del vehículo y proceder con las denuncias correspondientes bajo las normativas de bienestar animal vigentes en el país.