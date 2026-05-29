Agentes antinarcóticos arrestan a mujer en la zona 10 de Quetzaltenango

May 29, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este viernes, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA (de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) arrestan a Breisy «N», durante un operativo de seguridad en la 0 calle, zona 10 de Quetzaltenango.

La mujer fue aprehendida porque al momento de la diligencia no presentó documento de identificación.

Durante la inspección los agentes antinarcóticos localizaron:

➡️ 1 bolsa de nailon transparente conteniendo hierba seca (marihuana).

➡️ 1 teléfono celular.

➡️ Q30 en denominaciones.

Agentes de la SGAIA continúan operativos de prevención y combate al narcomenudeo en diferentes puntos del país.