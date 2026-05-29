Presentan obras de escritores zacapanecos en el Centro Cultural Efraín Recinos de Xela

May 29, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc.

LOCALES – La cabecera departamental se convirtió en el punto de encuentro para el intercambio literario entre las regiones del oriente y el occidente del país.

Las instalaciones del Centro Cultural Efraín Recinos albergaron un acto especial dedicado a la difusión de las letras contemporáneas, reuniendo a creadores, promotores y vecinos interesados en las diversas manifestaciones artísticas.

La actividad sirvió como plataforma para la presentación de dos propuestas literarias impulsadas directamente por la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas.

La presidenta de la organización, Vilma Sánchez, explicó que el propósito central de esta iniciativa es estrechar los lazos culturales entre los departamentos de Zacapa y Quetzaltenango, acercando al público altense producciones que combinan la sensibilidad de la poesía y el análisis de las artes plásticas.m

Dentro del programa desarrollado destacó la exposición del libro titulado La palabra pintada, autoría del escritor y crítico de arte Hugo Gutiérrez. El texto constituye una recopilación minuciosa de diversos artículos y ensayos publicados en el diario digital La Gaceta durante el período comprendido entre los años 2024 y 2026, espacio donde el autor profundiza y documenta las trayectorias y los legados de múltiples artistas plásticos guatemaltecos.

Durante su intervención, Gutiérrez hizo un reconocimiento público a la trascendencia y la vigencia del movimiento artístico quetzalteco, catalogándolo como un referente indispensable dentro de la escena contemporánea tanto a nivel nacional como en el plano centroamericano.

Al cierre del evento, los organizadores indicaron que las personas interesadas en conocer más sobre estas publicaciones podrán gestionar la adquisición de los ejemplares por medio del promotor cultural Marvin García.