Xelajú MC vence 3-0 a Selección Sub-20 de Guatemala en amistoso de preparación

Jul 12, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este domingo, Xelajú MC derrota 3-0 a la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala en un partido de preparación disputado en el estadio Mario Camposeco, en la zona 3 de Quetzaltenango.

El conjunto Superchivo mostró solidez durante el encuentro y aprovechó sus oportunidades para quedarse con la victoria. Los goles fueron anotados por Diego Casas, Ángel López y Harim Quezada.

El compromiso formó parte de la preparación de ambas escuadras de cara a sus respectivos retos deportivos, permitiendo a los cuerpos técnicos evaluar el rendimiento de sus jugadores y afinar aspectos tácticos.