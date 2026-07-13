Mingob anuncia Programa Nacional de Servicio Cívico de Educación

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Este lunes, en redes sociales, el Ministerio de Gobernación (Mingob) de Guatemala anuncia el Programa Nacional de Servicio Cívico de Educación 2026.

«Jóvenes de más de 76 municipios del país serán beneficiados con el Programa Nacional de Servicio Cívico de Educación 2026, una iniciativa que durante los últimos 12 años ha brindado oportunidades en todo el país», indica la publicación en redes sociales del Mingob.

La actividad de lanzamiento fue en el Parque Erick Barondo. El proyecto es impulsado por el Mingob, por medio del Departamento de Tránsito de la

«En el presente año 552 servidores cívicos, de entre 18 y 24 años, replicarán en sus comunidades temas de educación, prevención, seguridad vial y respeto a las normas de tránsito», finaliza la publicación del Mingob.

Información y fotografías Ministerio de Gobernación