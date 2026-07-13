Oficina Municipal del Adulto Mayor de Quetzaltenango estrena instalaciones

Por Osmar Toc |

Con el propósito de brindar un espacio más cómodo y digno para los usuarios, la Oficina Municipal del Adulto Mayor de Quetzaltenango atiende en una nueva ubicación.

Sandra Sarceño, jefa de la citada dependencia municipal, informó que las oficinas fueron trasladadas a la 8ª calle 6-07, zona 1 de Quetzaltenango, en el inmueble conocido como Pensión Andina, por ello, dejaron de prestar el servicio en el Centro Comercial Municipal donde funcionaban.

🔴 CAMBIA DE UBICACIÓN | La jefa de la Oficina Municipal del Adulto Mayor de #Quetzaltenango, Sandra Sarceño, informa del cambio de ubicación de las instalaciones.



Vía Osmar Toc#Stereo100Noticias pic.twitter.com/MrS3Jc6yYo — Stereo100Noticias (@stereo100xela) July 13, 2026

La funcionaria indicó que la atención al público ya inició en las nuevas instalaciones y destacó que el cambio permitirá ofrecer un ambiente más agradable para los adultos mayores, quienes todos los días, acuden a diferentes gestiones y participar en las actividades que impulsa la Municipalidad de Quetzaltenango.