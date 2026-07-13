Incendio consume vivienda en barrio San Luis, Retalhuleu.

Jul 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Mario Tumín |

Un incendio consumió una vivienda ubicada en la 6ª avenida del barrio San Luis, zona 5 de Retalhuleu, la mañana de este lunes. El hecho generó preocupación entre vecinos del sector.

De acuerdo con testigos, el siniestro habría sido originado por un posible cortocircuito. En el inmueble funcionaba, presuntamente, un taller de electrónica. La causa oficial será determinada tras la investigación correspondiente.

Elementos de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas aledañas.

Hasta el momento no se reportan personas heridas ni se ha cuantificado el monto de los daños materiales.