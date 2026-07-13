Desarrollan operativos de seguridad en El Gallito, zona 3 capitalina.

Jul 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Fuente: @PNCdeGuatemala |

Elementos de la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con miembros del Ejército de Guatemala, efectúan este día una serie de operativos e incursiones en calles y callejones del barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina.

Según informaron las autoridades, las acciones forman parte de los planes institucionales orientados a fiscalizar el orden público y prevenir incidentes delictivos en el sector.



Procedimientos de control

Durante el despliegue de las fuerzas de seguridad se ejecutan las siguientes diligencias:



Identificación de personas: Registro de transeúntes para verificar sus datos personales.



Inspección vehicular: Revisión de automóviles y motocicletas que circulan por la zona.



Verificación de solvencias: Consulta en la base de datos policial para comprobar la vigencia de órdenes de captura o reportes de robo de bienes.

El personal policial y militar mantiene la presencia en los puntos estratégicos del barrio para dar continuidad a las tareas de vigilancia.