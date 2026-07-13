EEMQ anuncia corte del servicio por atraso en el pago de facturas

Jul 13, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ), en redes sociales, informa del corte del servicio por el atraso en el pago de dos o más facturas.

«Si aún no cuentas con los documentos de cobro puedes descargarlos desde eemq.org o a través del whatsapp 77674093», indica la publicación en redes sociales de la EEMQ.

La EEMQ informa que se puede pagar el recibo en ventanillas de la Municipalidad de Quetzaltenango, Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX), EEMQ y agencias BI y BI en Línea.

Información y fotografía EEMQ