PNC arresta a adolescente por herir a dos guardias de seguridad

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan a un adolescente, presunto pandillero del Barrio 18, y quien habría herido con un arma de fuego a dos guardias de seguridad privada.

«En seguimiento a un ataque armado en la 33 calle y 6ª avenida, zona 3 de Guatemala, agentes de la PNC neutralizan y remiten a un menor de edad, quien presuntamente es responsable de haber herido de bala a una mujer, de 34 años, y un hombre, 35, en ese lugar. Ambos son guardias de seguridad privada; al adolescente se le incautó una pistola calibre 9mm, Pietro Beretta, con una tolva», indica la publicación de la PNC.

El adolescente, según información de la PNC, es presunto integrante de la Mara 18, y huía en la motocicleta. M-568JTY. Las autoridades le incautan un teléfono. Cámaras identificaron al adolescente cuando huía, junto a otro hombre, de la escena.

Información y fotografías PNC