Xelajú MC suma a sus filas al volante Oscar Mejía y al guardameta Estuardo Sicán

Jun 1, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Portada , Región , Sucesos , Xela |

DEPORTES – La conformación del plantel mayor de la escuadra superchiva avanza a paso acelerado en los escritorios institucionales con el objetivo de encarar el Torneo Apertura 2026-2027.

Tras haber anunciado previamente la llegada del zaguero Ernesto Monreal, las autoridades del club concretaron de manera oficial dos contrataciones adicionales para reforzar sectores clave en el esquema táctico.

El primer anuncio de esta doble jornada corresponde a la llegada del futbolista guatemalteco Oscar Denilson Mejía, quien se incorpora a la disciplina altense a sus 27 años de edad.

El nuevo elemento superchivo, con una estatura de 1.67 metros, se desempeña en el terreno de juego como volante ofensivo y llega procedente de Cobán Imperial con la premisa de aportar talento, profundidad y experiencia al centro del campo lanudo.

Casi de forma simultánea, la dirigencia quetzalteca confirmó el fichaje del arquero nacional Estuardo Sicán, de 31 años de edad y 1.82 metros de estatura.

El guardameta llega a Quetzaltenango procedente de Antigua GFC para resguardar la portería altense tras las recientes reestructuraciones en dicha línea y sumará su experiencia en el circuito mayor para propiciar una competencia interna sana bajo los tres postes.

También anunciaron el regreso del canterano Joshua Ubico, mediocampista procedente del Deportivo Guastatoya.

Con la oficialización de estos futbolistas, el cuerpo técnico liderado por el estratega mexicano Roberto Hernández empieza a delinear la base de jugadores que iniciarán la fase más exigente de la pretemporada.

Se prevé que el reacondicionamiento físico del grupo se desarrolle en las próximas semanas, mientras la administración del plantel mantiene abiertas las opciones para incorporar más piezas antes del cierre de inscripciones.

Altas y bajas

Respecto a las altas oficiales confirmadas por la junta directiva hasta el momento se encuentran el defensor mexicano Ernesto Monreal procedente de Comunicaciones, el volante ofensivo nacional Oscar Mejía procedente de Cobán Imperial y el guardameta guatemalteco Estuardo Sicán procedente de Antigua GFC.

En cuanto a las bajas oficiales informadas por la institución altense para la presente temporada se reporta la salida de los futbolistas Nery Lobos, Denilson Ochaeta, José Longo, Manuel Romero y Joffré Escobar.