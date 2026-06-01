Colisión vehicular deja personas lesionadas y complicaciones de tránsito en la zona 3

Jun 1, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.

TRÁNSITO – Un percance vial registrado durante las últimas horas ha generado complicaciones en la movilidad vehicular en un importante sector de la cabecera departamental.

El incidente requirió la intervención inmediata de los cuerpos de socorro y de las autoridades de tránsito para atender la emergencia y resguardar el área afectada.

El accidente de tránsito ocurrió específicamente en la intersección de la 4ª calle y 23 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango.

Como resultado del fuerte impacto entre los automotores involucrados se reportan considerables daños materiales y varias personas con lesiones, quienes recibieron las primeras atenciones por parte de los elementos de auxilio que se desplazaron al punto del percance.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango se hicieron presentes de forma oportuna para realizar las diligencias correspondientes.

El personal de tránsito trabaja en la regulación del paso de vehículos en los alrededores de dicha intersección con el propósito de restablecer la circulación vial a la brevedad posible y garantizar la seguridad de los peatones y conductores que transitan por esta ruta.