Localizan a persona fallecida en cercanías de la terminal Minerva en la zona 3

Jun 1, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

SUCESOS – El movimiento comercial en los alrededores del mercado Minerva se vio alterado tras el reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida en la vía pública.

Comerciantes y peatones que iniciaban sus actividades diarias alertaron a los cuerpos de seguridad sobre la presencia de un hombre que no respondía a los llamados en uno de los pasillos del sector.

El incidente se registró específicamente en el pasillo aledaño a la antigua bodega de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango.

Elementos de la Policía de Mercados se desplazaron rápidamente hacia el punto indicado para verificar la situación, confirmando el fallecimiento de la persona, por lo que procedieron de inmediato al resguardo de la escena mediante el acordonamiento reglamentario, quedando a la espera del arribo de los peritos del Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

Este hecho genera preocupación entre los inquilinos del sector, debido a que representa el segundo hallazgo de una persona fallecida en el perímetro de la terminal Minerva en menos de un mes.

Se recuerda que el pasado jueves 7 de mayo, las autoridades judiciales también tuvieron que procesar una escena similar en la 29 avenida y 4ª calle de la misma zona, donde fue localizado el cuerpo de un trabajador del mercado conocido de forma preliminar como el alias de El Pich.

Las autoridades correspondientes deberán establecer la identidad de la víctima de este lunes y determinar las causas exactas del deceso.