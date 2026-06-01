Segundo crimen en menos de un mes sacude los alrededores de la terminal Minerva

Jun 1, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

SUCESOS – Un nuevo hecho de violencia registrado en un sector de alta afluencia peatonal y comercial ha encendido las alertas entre la población de la zona 3.

El incidente provocó la movilización inmediata de las fuerzas de seguridad y de los cuerpos de socorro hacia un concurrido paso de la cabecera departamental.

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en el interior del callejón que sirve de conexión entre la 4ª calle y la calle Rodolfo Robles.

Testigos presenciales indicaron que la agresión fue cometida presuntamente por una mujer que huyó del lugar inmediatamente después del altercado. Integrantes de los cuerpos de bomberos acudieron de urgencia para brindar los primeros auxilios tras recibir las alertas de los transeúntes, sin embargo, confirmaron que a su llegada el individuo ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Esta nueva tragedia incrementa de forma notable la preocupación de los comerciantes y vecinos de este sector de la terminal Minerva, debido a que representa el segundo deceso bajo condiciones similares en el mismo perímetro comercial en menos de un mes.

Inquilinos del mercado recordaron que el pasado jueves 7 de mayo, las autoridades procesaron una escena en la 29 avenida y 4ª calle tras el hallazgo del cuerpo de un trabajador conocido con el alias de El Pich, quien también presentaba heridas punzocortantes.

Peritos del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil se encargaron de asegurar el área para recolectar las evidencias e iniciar las investigaciones que permitan establecer la identidad de la víctima de este lunes y capturar a los implicados.