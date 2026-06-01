Inundación en San Carlos Sija por desbordamiento de rio Samalá

Jun 1, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Rubén Jocol |

Este lunes se inunda el casco urbano en San Carlos Sija, Quetzaltenango, ruta hacia Huitán, debido a las intensas lluvias, las cuales provocaron el desbordamiento del río Samalá.

Según el delegado departamental de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Benjamín Mathamba, hay una calle inundada y una carga vehicular de al menos 5 mil vehículos, desde que recibieron el informe del desbordamiento, a las 13.30 horas.

🔴 SE DESBORDA RÍO | Este lunes, debido a intensas lluvias, se desbordó el río Samalá en San Carlos Sija, #Quetzaltenango.



Vía JR#Stereo100Noticias pic.twitter.com/ND4yXOWxVO — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 1, 2026

Las autoridades informaron que acudieron tres representantes de la Municipalidad de San Carlos Sija para definir acciones.

